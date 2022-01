Calciomercato Palermo, non solo Lollo e Valdifiori: anche Cardoselli nel mirino?

La dirigenza del Palermo continua a sondare il terreno alla ricerca di nuovi innesti, soprattutto a centrocampo

Mentre parte l'era Baldini 2.0 , il Palermo continua a sondare il terreno alla ricerca di nuovi elementi da ingaggiare, soprattutto a centrocampo. In attesa dell'apertura (domani) della sessione invernale di calciomercato, che si chiuderà il prossimo 31 gennaio alle ore 20.

"Il Palermo alcune idee di base le aveva già ma erano relative alla gestione e all'impostazione tattica di Filippi", scrive l'edizione odierna del "Corriere dello Sport". Tuttavia, "non dovrebbe cambiare la ricerca del centrocampista, ritenuto essenziale innanzitutto per un fatto numerico". Sono diversi i nomi accostati al club di viale del Fante negli ultimi giorni: da Nardi della Cremonese, a Lollo, in uscita dal Bari, fino a Mirko Valdifiori, che fin qui ha collezionato solo una presenza nel Pescara.