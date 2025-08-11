Calciomercato Palermo, stop Gomis cambia i piani: summit in corso, priorità nuovo portiere. Dettagli

Scatta l’emergenza portiere in casa Palermo. L’orientamento iniziale emerso dopo il prestigioso test amichevole contro il Manchester City era quello di continuare a puntare sul tandem di estremi difensori attualmente in organico: Alfred Gomis e Francesco Bardi. Presa di posizione figlia di esperienza ed affidabilità del classe 1992 ex Reggiana , unitamente alla consapevolezza che il portiere francese avrebbe potuto gradualmente riacquisire reattività e smalto dei giorni migliori col trascorrere delle settimane.

Palermo pronto, dunque, a rituffarsi sul mercato alla ricerca di un profilo di qualità ed acclarata levatura tra i pali che possa costituire per background e continuità di rendimento una garanzia per la compagine guidata da Pippo Inzaghi. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, è già in corso di svolgimento una call tra management, dirigenza e staff tecnico della società di viale del Fante per concertare un rapido ed efficace piano d’azione.

Le pretese del Cesena per il cartellino di Jonathan Klinsmann - circa 1,8 milioni di euro - sono sempre state ritenute eccessive dal Palermo ed un eventuale trasferimento del classe 1997 in Sicilia avrebbe potuto concretizzarsi soltanto in caso di inserimento di Gomis come parziale contropartita tecnica a conguaglio della parte cash. Presupposto che viene meno in virtù dell’infortunio patito dall’ex Rennes. Possibile che le parti tornino a negoziare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma è difficile ipotizzare che il club romagnolo si privi a cuor leggero del proprio titolare tra i pali se non in presenza di un’adeguata opzione alternativa da reperire a stretto giro di posta sul mercato. Il sondaggio di qualche settimana fa per Adrian Semper si è infranto sull'intransigenza del Pisa, che valuta il cartellino del portiere croato circa 3 milioni e non ha comunque aperto ad una qualsivoglia trattativa che ne contempli il trasferimento. Profilo molto gradito ad Inzaghi, ma strada decisamente in salita. Ragion per cui, dirigenza e scouting del CFG si apprestano a monitorare a 360° il mercato, nell’auspicio di trovare rapidamente una soluzione di livello e funzionale alla causa. Setacciando il bacino nazionale ed internazionale tra profili svincolati e portieri non attualmente in cima alle gerarchie tecniche in seno ai club Serie A. Seguiranno aggiornamenti…