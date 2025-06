Calciomercato Palermo, La Repubblica: “Vignato si allontana cercasi trequartista. Ipotesi Vazquez”

“El Mudo” potrebbe tornare nella squadra che lo lanciò. In quel ruolo Verre ha deluso, Vasic andrà via in prestito

Geraci sottolinea che il “Mudo” è stato “un faro per la Cremonese”, autore di nove reti in 27 presenze nonostante una lunga squalifica. Il suo contratto scade a giugno e le strade possibili sono due: Palermo o ritorno in patria, al Belgrano. “Se tornerò in Argentina sarà per giocare lì, non mi vedo indossare un’altra maglia”, ha detto l’argentino a una radio di Cordoba, aggiungendo: “Voglio solo sentirmi amato, come mi sento attualmente”.