Calciomercato Palermo, La Repubblica: “Gyasi oggi ufficiale, in arrivo pure Bani”

Definito il trasferimento dell’ex Empoli, accordo vicino per il difensore del Genoa che ha un’intesa di massima con Osti

Mediagol ⚽️ 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 08:08)

L'articolo de La Repubblica si concentra sul mercato dei rosanero. Il Palermo accelera sul mercato e si avvicina a un doppio colpo in entrata. In cima alla lista c’è Mattia Bani, difensore centrale del Genoa, per il quale si registra un’intesa di massima con il direttore sportivo rosanero Carlo Osti. La trattativa con i rossoblù è in fase avanzata e potrebbe concludersi entro la settimana.

Sul fronte offensivo, si attende l’annuncio ufficiale per Emmanuel Gyasi, in arrivo dall’Empoli. Inizialmente si era parlato di uno svincolo e di un tesseramento a parametro zero, ma la situazione è cambiata: Gyasi ha rinnovato con i toscani e si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto, legato a condizioni facilmente raggiungibili. L'Empoli, intanto, ha messo gli occhi su Aljosa Vasic, e i due club discuteranno a breve del possibile coinvolgimento del giovane centrocampista.

Situazione in via di definizione anche per Antonio Palumbo, con il Modena vicino alla chiusura grazie all’arrivo di Niklas Pyyhtia, che dovrebbe prendere il suo posto. Dopo il mancato inserimento di Dario Saric nella trattativa, si valuta ora il nome di Francesco Di Mariano, anche se non è da escludere che si arrivi a un accordo senza contropartite tecniche.

In uscita, si lavora alla cessione di Dimitrios Nikolaou al Bari, in prestito con parte dell’ingaggio pagato dal Palermo. Il difensore greco potrebbe già unirsi oggi ai nuovi compagni nel ritiro di Roccaraso.

Infine, non trovano conferme le voci su un ritorno di Valerio Verre alla Sampdoria, che sembrerebbe invece interessata al difensore Alessio Buttaro, altro nome in orbita mercato