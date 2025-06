Calciomercato Palermo, La Repubblica: “Augello e Viola nel mirino: il Palermo bussa al Cagliari”

Palermo tra esperienza e futuro: occhi su Augello, Viola, e Amatucci

⚽️ 22 giugno 2025 (modifica il 22 giugno 2025 | 07:41)

Il mercato del Palermo si muove con cautela ma decisione, in attesa che si concludano gli ultimi impegni ufficiali della Serie B. Nel frattempo, il direttore sportivo Carlo Osti e il tecnico Filippo Inzaghi stanno valutando con attenzione ogni profilo utile per completare la rosa.

Tra gli obiettivi principali c’è Tommaso Augello, terzino sinistro in uscita dal Cagliari, con quasi 200 presenze in Serie A tra i sardi e la Sampdoria. Il giocatore è attratto dalla solidità del progetto rosanero, ma riflette sulla possibilità di restare nella massima serie, dove la Cremonese ha manifestato un interesse concreto.

Un altro nome che potrebbe tornare in rosanero dopo l’era Zamparini è quello di Nicolas Viola, centrocampista esperto, già allenato da Inzaghi nel Benevento della promozione. Anche lui in scadenza con il Cagliari, potrebbe rappresentare un'occasione a parametro zero, in grado di aggiungere qualità e duttilità alla mediana siciliana.

La pista che porta a Matteo Tramoni si complica, invece: lo Spezia ha nuovamente respinto ogni tentativo del Palermo, considerandolo incedibile dopo i 13 gol messi a segno nella scorsa stagione.

Resta sempre viva la trattativa per Antonio Palumbo del Modena, ma la contropartita proposta, Dario Saric, non sembra convincere né la dirigenza emiliana né il giocatore, che preferirebbe tornare al Cesena. Proprio in Romagna si guarda anche a Giacomo Corona, profilo in orbita bianconera per sostituire Cristian Shpendi.

Per quanto riguarda la trequarti, si attendono sviluppi sulla situazione di Salvatore Elia, per il quale lo Spezia chiede 1,2 milioni. Si lavora su alternative tecniche da inserire nell’affare, dopo il no all’inclusione del giovane Desplanches.

Chi invece sembra vicino è Lorenzo Amatucci, classe 2004 della Fiorentina, attualmente in prestito alla Salernitana per i playout. Il regista è visto come un investimento per il presente e il futuro, e la trattativa sembra ben avviata.

Il Palermo continua quindi a costruire una squadra solida, con equilibrio tra esperienza e prospettiva, seguendo un progetto che unisce ambizione e concretezza.