Calciomercato Palermo, inversione sulla corsia: brusco stop per Elia, Osti vira su Gyasi. I dettagli

Nuova svolta in casa Palermo FC. Dopo settimane di contatti, attese e riflessioni, il club rosanero avrebbe deciso di archiviare definitivamente — salvo inattesi colpi di scena — la trattativa per Salvatore Elia dello Spezia. Nelle ultime ore sembrava che l’impasse per il ritorno del classe 1999 potesse essere superata (LEGGI QUI I DETTAGLI), ma nella giornata odierna il direttore sportivo Carlo Osti avrebbe comunicato alla dirigenza ligure la volontà di interrompere la trattativa.