Calciomercato Palermo: il Bologna sfida il club rosa per Quagliata. La situazione

Masciangelo torna alla base senza lasciare il segno, Sala ha disputato una buona stagione, avversata da numerosi problemi fisici, ed il suo cartellino potrebbe non essere riscattato poiché non ha più lo status di under. Sul binario mancino del Palermo di Corini scalpita l'esuberante e talentuoso Aurelio, prospetto di buona personalità e con ampi margini di miglioramento, ma la dirigenza del club di viale del Fante punta a reperire un totem nel ruolo in sede di calciomercato estivo. Giacomo Quagliata, palermitano con acclarata esperienza su scala internazionale, è certamente un profilo seguito con particolare interesse per puntellare la corsia di sinistra della squadra che dovrà competere per la promozione in Serie A nella prossima stagione.