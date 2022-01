Calciomercato Palermo, idea Mazzini per la porta? Pelagotti è in scadenza

Le ultime circa un possibile interessamento del Palermo per Stefano Mazzini, estremo difensore classe 1998 di proprietà dell’Atalanta

"Uno dei nomi sondati dal club rosanero è quello di Stefano Mazzini, estremo difensore classe 1998 di proprietà dell’Atalanta, nelle ultime due stagioni in prestito alla Carrarese", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori sugli otto elementi in scadenza di contratto a giugno 2022. Tra questi c'è anche Alberto Pelagotti e la dirigenza sta cominciando a guardarsi attorno per capire il da farsi.