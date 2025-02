Calciomercato Palermo, Henry sempre più vicino all’Hertha Berlino. Le ultime

Secondo quanto riportato dal giornalista belga “Sacha Tavolieri” su X, l’attaccante rosanero Thomas Henry è sempre più vicino a trasferirsi in prestito all’ Hertha Berlino rispetto all’ Anderlecht .

Il giocatore si trova in questo momento a Verona per definire l’accordo con il club che milita nella seconda lega tedesca, attualmente al 12° posto in classifica. Lascia così Palermo dopo appena 6 mesi e solo 2 reti messe a segno.