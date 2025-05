Calciomercato Palermo: “Graves resta al PEC Zwolle. Nikolaou può tornare in grecia”

Il Giornale di Sicilia con l'articolo di Massimiliano Radicini si sofferma sulle prime mosse del Palermo in vista del prossimo mercato estivo, aprendo con una certezza: Simon Graves non tornerà in rosanero . “Prima operazione di mercato del Palermo. Graves è stato riscattato dal Pec Zwolle”, annuncia il quotidiano, spiegando che il club olandese ha esercitato l’opzione d’acquisto per il difensore danese, arrivato in prestito la scorsa estate.

Il GDS sottolinea che “il jolly danese classe 1999” ha firmato con il Pec Zwolle fino al 2028, con i rosanero che incasseranno poco più di mezzo milione di euro . L’addio è definitivo, anche se non amaro per il giocatore: “Mi sono sentito a mio agio a Zwolle fin dal primo momento... è davvero bello poter continuare qui la mia carriera”, ha dichiarato Graves, che con il Palermo ha collezionato 20 presenze e un gol (contro il Como).

Il focus si sposta poi su Dimitrios Nikolaou , altro difensore centrale che potrebbe cambiare aria. “Da capire quale sarà il futuro di Nikolaou”, scrive il GDS, ricordando che il giocatore, voluto fortemente da Dionisi, è ora seguito con insistenza da diverse squadre greche , in particolare l’AEK Atene . L’ex Spezia, legato al Palermo fino al 2028, ha totalizzato 30 presenze e un gol in stagione (contro il Catanzaro al Barbera), ma la sua permanenza è tutt’altro che certa.

Infine, GDS sottolinea che anche il centrocampista Vasic è in uscita. “Possibile addio anche per Vasic”, si legge nell’articolo. Il serbo, classe 2002, non è riuscito a lasciare il segno e per lui si profila un ritorno in prestito al Padova, club dal quale il Palermo lo aveva prelevato nell’estate 2023 per circa 2 milioni di euro con un contratto quinquennale.