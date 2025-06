Calciomercato Palermo, GDS: “Vasic ‘chiama’ il Padova, Audero vuole i rosanero”

Il serbo dovrebbe finire in prestito ai veneti, pure Desplanches in uscita

L'articolo del Giornale Di Sicilia si concentra sulle prime mosse di mercato. Con l'arrivo di Inzaghi ormai imminente, il Palermo sta iniziando a definire le prime mosse sul fronte mercato, sia in entrata che in uscita. I rosanero sono in contatto con diverse squadre di Serie B per delineare il futuro di alcuni giocatori e rafforzare la rosa.

Tra le possibili partenze a titolo temporaneo, spicca il nome di Vasic. Il centrocampista italo-serbo, che cerca maggiore spazio, sembra orientato a tornare al Padova, club dove ha già militato in passato. L'idea di un prestito al club veneto, che potrebbe essere secco o con diritto di riscatto (con cifre vicine ai 2 milioni di euro, l'importo dell'acquisto da parte del Palermo), non dispiace a nessuna delle parti, e un incontro per definire i dettagli è atteso nei prossimi giorni.

Anche il giovane portiere Desplanches sembra aver accettato l'idea di una cessione temporanea. L'obiettivo del giocatore è trovare un posto da titolare per non perdere il treno della Nazionale, dato che a Palermo sarebbe al massimo il dodicesimo. Per lui si prospetta una strategia simile a quella di Vasic: prestito secco o con diritto di riscatto fissato intorno ai 2 milioni di euro. Al momento non ci sono acquirenti concreti, ma è probabile che diverse squadre di Serie B, rivedendo i propri organici tra i pali, possano puntare su di lui.

Il Palermo, dal canto suo, è attivamente alla ricerca di un portiere e l'obiettivo primario sembra essere il ritorno di Audero dal Como. Il portiere, che non vuole rimanere come dodicesimo ai lariani e si è trovato molto bene in Sicilia, sarebbe entusiasta di essere allenato da Inzaghi, che lo ha lanciato nel grande calcio ai tempi del Venezia. Dopo gli impegni con la Nazionale indonesiana, è atteso un incontro tra Audero e il Como, nel quale il portiere dovrebbe ribadire la sua volontà di tornare in rosanero. La palla passerà poi al club lombardo per definire prezzo e formula del trasferimento.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, le prime mosse di Osti riguardano l'arrivo di Vignato con la formula del prestito con obbligo di riscatto, in concomitanza con la firma di "Superpippo". Successivamente, la dirigenza si concentrerà sulla ricerca di un centravanti fisico. I nomi più caldi in questo momento sono quelli di Moreo del Pisa e Borrelli del Brescia. Quest'ultimo, in particolare, potrebbe arrivare da svincolato qualora venisse formalizzata l'esclusione delle rondinelle dal calcio professionistico.