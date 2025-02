Calciomercato Palermo, GDS: “Un altro colpo in porta, è fatta per Audero. L’affare Mazzitelli sfuma

Capitolo Mazzitelli , il giocatore del Como non vestirà la maglia rosanero: “La trattativa per il classe 1995 in forza al Como, prelevato dai lariani dal Frosinone la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto, è decisamente in salita e difficilmente per svariate ragioni andrà in porto. Possibile che si viri su un altro profilo, ma inserire un nuovo tassello nella linea mediana al momento non rappresenta di certo una priorità. Cosa che è, invece, il difensore per completare la difesa, probabilmente un under”.

Sul fronte uscite, Henry tornerà al Verona per poi andare alla Salernitana una volta arrivato Pohjanpalo a Palermo. In stand-by la situazione Insigne, il giocatore potrebbe rimanere in rosanero. In uscita resta Buttaro con timidi interessamenti di Carrarese e Cosenza. Per il trasferimento di Nedelcearu invece non c’è fretta visto che il mercato in Russia chiude il 20 febbraio: “Completato l'arrivo di Pohjanpalo, il Palermo saluterà Henry, che rientrerà al Verona per poi passare alla Salernitana, mentre ancora in stand-by la questione legata a Insigne. L'esterno offensivo rosanero non ha ancora trovato una sistemazione e non è da escludere che alla fine rimanga anche se chiaramente la società di viale del Fante proverà fino all'ultimo una possibile soluzione, che non è potuta essere neppure quella della Sampdoria che aveva provato a inserirlo in uno scambio con Borini, con quest'ultimo che adesso dovrebbe restare con i blucerchiati. In uscita resta Buttaro, per il quale si erano mosse timidamente Carrarese e Cosenza, mentre Nedelcearu è promesso sposo ai russi del Klub Akron Togliatti, ma non c'è nessuna fretta perché il mercato in Russia chiude il 20”.