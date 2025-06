Calciomercato Palermo, GDS: “Sul taccuino ci sono anche Amatucci e Sersanti”

Rinforzi in tutti i reparti: in difesa si studia il colpo, a sinistra piace Fortini

Mediagol ⚽️ 12 giugno - 06:33

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Alessandro Arena parla delle possibili mosse di mercato che Il Palermo sta iniziando a definire in vista della prossima stagione, con l'arrivo di Inzaghi che modellerà le strategie definitive. Un primo punto fermo sembra essere l'acquisto di un nuovo centrocampista.

Mentre Salvatore Esposito rimane un obiettivo primario, le difficoltà legate a questa trattativa spingono i rosanero a valutare alternative. Tra i nomi considerati c'è Pickel della Cremonese, già sondato in passato ma da convincere a scendere di categoria. Si valutano anche profili più giovani e promettenti, come Amatucci della Fiorentina e Sersanti della Juventus. Curiosamente - sottolinea il quotidiano - entrambi hanno già segnato contro il Palermo nella scorsa stagione e potrebbero ora vestire la maglia rosanero, qualora il direttore sportivo Osti decidesse di puntare su di loro per la quota under.

La difesa è un altro reparto che necessita di rinforzi, in particolare nel ruolo di braccetto difensivo di destra. Dopo il rientro di Baniya al Trabzonspor e con Peda che difficilmente sarà subito titolare, un nome sul tavolo è Giorgini del Südtirol. Tuttavia, è più probabile che il Palermo cerchi un profilo di maggior spessore per completare un reparto che idealmente dovrebbe vedere al centro Magnani e Ceccaroni.

Anche sulle fasce è previsto un rinnovamento significativo. A destra, si considera un possibile ritorno di Elia, ma lo Spezia sembra restio a cederlo e sta cercando di rinnovargli il contratto. Sulla sinistra, sempre dalla squadra ligure, potrebbe arrivare Reca, in scadenza di contratto il 30 giugno. Il Palermo ha anche un "piano B" per le corsie, puntando su giovani under: il consolidato canale con la Fiorentina, inaugurato la scorsa estate per Pierozzi, potrebbe facilitare l'arrivo di Favasuli (esterno destro ex Bari) e Fortini (esterno sinistro ex Juve Stabia).

Oltre ai giocatori già certi di non rientrare nei piani (come Desplanches, Vasic, Buttaro, Diakité, Insigne, Di Mariano e i rientri dai prestiti ad eccezione di Peda), un nome eccellente potrebbe aggiungersi alla lista delle partenze. L'arrivo di un trequartista aprirebbe infatti la strada alla cessione di Verre, ancora sotto contratto ma reduce da un'annata ritenuta deludente.

Per quanto riguarda il ruolo di portiere, il dialogo con il Como per il ritorno di Audero inizierà a breve. La decisione sul dodicesimo uomo tra i pali è invece in stand-by e dipenderà dalle condizioni fisiche di Gomis: se darà garanzie e accetterà un ruolo da seconda scelta, sarà lui il vice, altrimenti il Palermo cercherà altri profili.