Calciomercato Palermo, GDS: “Più croce che delizia, futuro da decifrare per Verre”

L’ex doriano ha ancora un biennale: se resta, serve chiarezza sul ruolo

Mediagol ⚽️ 28 maggio - 06:38

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Alessandro Arena parla di Verre, acquistato dal Palermo la scorsa estate, con un contratto fino al 2027 ma che non ha dimostrato tutta la sua qualità fino in fondo: "Un’annata sull’altalena, tra prestazioni scintillanti e passaggi a vuoto clamorosi, e un futuro da decifrare: il Verre-ter a Palermo non è andato secondo le aspettative, visto che la sua esperienza ha guidato solo in minima parte i rosa fuori dalle loro difficoltà, ma il suo futuro salvo sorprese dovrebbe essere ancora con questi colori. A una condizione: dandogli fin da subito una connotazione tattica ben definita".

Il quotidiano sottolinea come, in caso di 3-5-2 con il prossimo allenatore, il ruolo di Verre potrebbe non essere chiaro, e portare a un nuovo adattamento in campo: "La nuova stagione porta con sé tanti dubbi, soprattutto di carattere tattico: se il Palermo dovesse passare al 3-5-2, rinforzando la mediana e mettendo le due punte una accanto all’altra con l’eliminazione del doppio trequartista, per il numero 26 si profilerebbe un ruolo di secondo piano o la necessità di adattarsi nuovamente alla posizione di mezzala".

Infine, Arena sottolinea come, in questo scenario, i rosa ascolteranno offerte per l'ex Sampdoria: "Se dovessero arrivare offerte, anche da altre formazioni cadette, il club le ascolterà, ma nell’elenco dei principali indiziati a partire Verre non c’è: il suo contratto con i rosa scade nel 2027 e l’annata non ottimale, soprattutto nelle partite decisive in cui il suo spazio si è quasi azzerato (zero minuti nella gara di Castellammare), fa da deterrente ai potenziali acquirenti".