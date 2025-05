Calciomercato Palermo, GDS: “Pierozzi e Lund non bastano, è caccia agli esterni”

Troppi problemi irrisolti sulle corsie, servono due rinforzi di qualità.

⚽️ Mediagol 27 maggio - 06:44

Il Giornale di Sicilia accende i riflettori su un problema che si trascina ormai da diverse stagioni in casa Palermo: la cronica carenza di esterni affidabili. Nel pezzo firmato da Salvatore Orifici, il giornale si sofferma sull’annoso nodo delle corsie laterali, mai realmente risolto, nonostante cambi di modulo, interpreti e strategie.

"Da quando il Palermo è tornato in Serie B, quello degli esterni è stato un ruolo con problemi che non sono mai stati risolti", si legge in apertura. Il GDS ripercorre le difficoltà tecniche e tattiche vissute sin dalla stagione 2022/23 con Corini in panchina: si era partiti con il 4-3-3 e una coppia di terzini formata da Mateju e Sala, ma il successivo passaggio al 3-5-2 ha complicato ulteriormente la situazione. Il focus si sposta poi su alcune scelte discutibili: "A destra, invece, l’alternanza tra Di Mariano, Valente e anche Buttaro, tutti elementi che non sono riusciti a farsi apprezzare".

Il GDS sottolinea che anche nella scorsa stagione le criticità sono rimaste, nonostante gli innesti di Diakité e Lund, presi inizialmente per un 4-3-3 e poi riadattati nel 3-5-2. Il risultato? "La manovra sugli esterni si è sistematicamente trovata scoperta", al punto da costringere alcuni giocatori, come Di Francesco, a reinventarsi in ruoli non propri.

Dal punto di vista del mercato, la situazione è chiara: “Pierozzi e Lund non bastano”. Sono gli unici due esterni dell’attuale rosa ad avere “chance di conferma nella stagione che verrà”, ma anche per loro non c’è la certezza della titolarità. Il giornale evidenzia come la dirigenza rosanero sia ora costretta a un intervento deciso: "Il Palermo, infatti, dovrà intervenire sul mercato per trovare due esterni, uno a destra e uno a sinistra, in grado di giocare titolari e da protagonisti in Serie B".

In particolare, il giornale sottolinea come “Niccolò Pierozzi rimarrà in rosanero” una delle poche certezze in un reparto ancora tutto da costruire. Il GDS chiarisce che, nella stagione appena conclusa, il club ha scelto di non intervenire sulla fascia sinistra, affidandosi ancora a Lund, mentre a destra è arrivato in prestito Pierozzi dalla Fiorentina.

Il focus si sposta infine sulle sfide per la direzione sportiva: servono due esterni di qualità e affidabili, non semplici rincalzi o adattamenti. "Troppi problemi irrisolti sulle corsie, servono due rinforzi di qualità", si legge. Una missione tutt’altro che semplice, ma fondamentale per dare al Palermo le basi per un campionato ambizioso.