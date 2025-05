Calciomercato Palermo, GDS: “Niente riscatto, Baniya torna in turchia”

Il giornale si sofferma sull’andamento altalenante del difensore, arrivato in Sicilia nell’estate 2024 con buone aspettative. “Dopo un inizio promettente... il difensore ha mostrato una flessione nelle sue prestazioni”, scrive Radicini, evidenziando come alcuni errori abbiano inciso negativamente sui risultati della squadra. In stagione, Baniya ha collezionato 31 presenze e messo a segno due reti, contro Südtirol e Spezia.

Il focus si sposta poi su un’altra uscita, quella dell’attaccante Thomas Henry. Anche per lui, l’avventura in maglia rosanero si conclude dopo un solo anno. Il quotidiano scrive che “tornerà al Verona dopo un anno sicuramente non da incorniciare in rosanero”. Inizialmente protagonista, Henry è progressivamente uscito dai radar tecnici: la concorrenza di Brunori, il rendimento crescente di Le Douaron e l’arrivo di Pohjanpalo hanno ridotto al minimo il suo minutaggio.