Calciomercato Palermo, GDS: “Inzaghi alla stretta finale. Vignato previsto in rosanero”

Nell’accordo è previsto il passaggio di Vignato in rosanero, ma i nerazzurri puntano anche a un indennizzo in denaro.

⚽️ Mediagol 7 giugno - 06:26

La trattativa per portare Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo entra nella sua fase decisiva. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini, "la pista resta la prima opzione scelta dai vertici del club rosanero", con la società pronta ad accontentare in tutto le richieste del tecnico piacentino.

Il giornale si sofferma su un nodo fondamentale che ancora blocca la formalizzazione dell’accordo: il contratto che lega Inzaghi al Pisa per altre due stagioni. Il club toscano, come sottolinea Radicini, "ha il coltello dalla parte del manico" e gioca al rialzo per ottenere il massimo dalla risoluzione.

GDS sottolinea che un’intesa di massima tra Palermo e Pisa sarebbe già stata raggiunta: un accordo che includerebbe anche il trasferimento in rosanero di Emanuel Vignato, giocatore in cerca di rilancio e considerato funzionale al nuovo progetto tecnico. Ma il focus si sposta su un aspetto chiave: serve ancora l'accordo consensuale tra Inzaghi e il Pisa per chiudere definitivamente l’operazione.

A confermare che la situazione si stia sbloccando è lo stesso presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che durante il Festival della Serie A ha dichiarato: «Inzaghi, penso che lo sanno tutti, aveva fatto con noi una scommessa che poi è stata vinta. Ha un contratto di altri due anni… ma se ci dirà che c’è qualcosa di diverso, andremo su strade diverse. Allenatori o giocatori insostituibili non ci sono».

Radicini sottolinea che si tratta di un’apertura significativa, che fa capire come il club toscano sia disponibile a liberare il tecnico, ma non prima di una chiara e definitiva presa di posizione da parte di Inzaghi. Entro 5-6 giorni, come ha detto Corrado, si dovrebbe sciogliere il nodo.

Il giornale si sofferma anche su un aspetto di strategia: da un lato il Pisa cerca di ottenere un vantaggio economico, magari risparmiando sulla risoluzione; dall’altro il Palermo resta fermo sulle condizioni già proposte e non intende fare ulteriori concessioni.

In sintesi, scrive Radicini, "salvo colpi di scena, l’approdo di Inzaghi in rosanero sembra sempre più una questione di dettagli e soprattutto di tempo". Un finale che conferma come, pur in assenza di certezze assolute, il matrimonio tra Inzaghi e il Palermo sia ormai alle porte.