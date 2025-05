Calciomercato Palermo, GDS: “Gomes davanti ad un bivio”

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Massimiliano Radicini affronta il tema di Gomes , uno dei protagonisti di quest'anno ma che potrebbe lasciare Palermo : "Il centrocampo ruota attorno a Gomes. Il centrocampista francese, al Palermo dall’estate 2022, è alla sua terza stagione in rosanero e, tra i calciatori approdati arrivati in Sicilia da quando il club è di proprietà del City Football Group, è quello che ha mostrato la curva di crescita più significativa".

Il quotidiano evidenzia la possibilità che il francese voglia lasciare la Serie B per affrontare nuove sfide: "Classe 2000, Gomes è sotto contratto fino al 2027, ma l’ambizione di misurarsi con un palcoscenico di livello superiore potrebbe bussare alla sua porta. Non è escluso che qualche club italiano possa interessarsi a lui, anche se al momento le sirene più credibili sembrano essere quelle straniere, come già accaduto in passato. Il Palermo, in ogni caso, mantiene il controllo della situazione".