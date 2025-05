Calciomercato Palermo, GDS: “Desplanches via per maturare, Gomis può restare”

Dopo la deludente uscita dai playoff contro la Juve Stabia, in casa Palermo iniziano a intensificarsi le voci di mercato, tra possibili conferme e addii destinati a segnare la prossima stagione.

⚽️ Mediagol 20 maggio - 09:00

L'articolo di Alessandro Arena del Giornale di Sicilia si sofferma sull’ennesima estate di cambiamenti tra i pali del Palermo, dove si prospetta una vera e propria rivoluzione nel reparto portieri. “Per la seconda estate consecutiva in casa Palermo si respira l'aria di rivoluzione in porta”, scrive il GDS, sottolineando come attualmente ci siano ben cinque portieri in rosa, un numero destinato a scendere a tre attraverso il mercato.

Il focus si sposta sul destino di Salvatore Sirigu, il cui futuro è già segnato: “il suo contratto con il Palermo scade il 30 giugno e non sarà rinnovato”. Arrivato dopo l’infortunio di Gomis, l’esperto estremo difensore ha collezionato soltanto quattro presenze, macchiate da “errori grossolani” contro Napoli e Reggiana.

GDS sottolinea che anche Desplanches, nonostante il contratto in scadenza nel 2028, è vicino all’addio, almeno temporaneo: “adesso è probabile che il portiere dell’Italia Under 21 decida di guardare altrove per il futuro”. La sua cessione a titolo definitivo appare improbabile – considerando l’investimento – mentre si profila “una partenza in prestito per trovare continuità e per maturare in maniera definitiva”.

Il giornale si sofferma su Gomis, che dopo il lungo infortunio al tendine rotuleo, potrebbe essere tra i pochi a restare: “il legame con la piazza è abbastanza solido”, e il portiere accetterebbe volentieri il ruolo di secondo, “ma bisognerà capire come avrà superato l’infortunio e in questo senso le risposte arriveranno solo in ritiro”.

Infine, GDS analizza la situazione del giovane Di Bartolo, reduce da una stagione sfortunata a causa dei numerosi problemi fisici. “Le opzioni per il futuro possono essere un prestito o, tenuta fisica permettendo, una permanenza da terzo portiere”.