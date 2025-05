Calciomercato Palermo, GDS: “C’è subito il nodo Audero. Henry tornerà al Verona”

Dopo la deludente uscita dai playoff contro la Juve Stabia, in casa Palermo iniziano a intensificarsi le voci di mercato, tra possibili conferme e addii destinati a segnare la prossima stagione.

L’eliminazione dai play-off contro la Juve Stabia apre ufficialmente la riflessione in casa Palermo. Il Giornale di Sicilia si sofferma sul nodo prestiti, che sarà il primo snodo del mercato estivo. Radicini evidenzia come la dirigenza rosanero debba sciogliere a breve anche il dubbio legato alla figura del direttore sportivo, con Osti in attesa di una decisione definitiva.

Il focus si sposta su Emil Audero, approdato a Palermo nel mercato di gennaio con un prestito secco di sei mesi dal Como. Il portiere italo-indonesiano ha offerto garanzie importanti tra i pali: “Ha vissuto una metà di stagione sicuramente ottima sotto il profilo del rendimento”, scrive il Giornale di Sicilia, evidenziando le sue 15 presenze, con 21 reti subite e 3 clean sheet. Il contratto che lo lega al Como – valido fino al 2028 – rappresenta però un ostacolo per una possibile permanenza in rosanero. Il club lombardo, che ha investito circa 5 milioni per acquistarlo dalla Sampdoria, punta ora a monetizzare. Radicini evidenzia che “occorre investire qualora si decidesse di puntare su Audero anche per la prossima stagione”, lasciando intendere che l’eventuale trattativa passerebbe da una formula onerosa o da un’ipotesi di cessione definitiva. Le riflessioni della società sono in corso, ma serviranno risorse e convinzione per riportarlo a Palermo.

GDS sottolinea che le valutazioni saranno fatte nelle prossime settimane, ma “occorrerà investire qualora si dovesse decidere di puntare su Audero anche per la prossima stagione”.

Il Giornale di Sicilia si sofferma anche sul futuro di Rayyan Baniya, arrivato la scorsa estate in prestito oneroso dal Trabzonspor per una cifra vicina ai 500 mila euro. L’accordo prevede un diritto di riscatto da esercitare entro la fine del mese, fissato poco sopra i 3 milioni. Qualora il Palermo decidesse di confermarlo, scatterebbe automaticamente un contratto quadriennale. “Dopo un inizio molto positivo, il rendimento è stato abbastanza altalenante”, si legge nell’articolo, con prestazioni solide alternate a cali evidenti, come l’errore che ha portato al gol decisivo contro la Juve Stabia. Il club sta valutando se investire su di lui o orientarsi verso altri profili, in una fase in cui ogni scelta sarà legata a una precisa strategia tecnica e finanziaria.

Infine, il capitolo Henry: “La sua avventura nel capoluogo siciliano è agli sgoccioli”. L’attaccante farà ritorno a Verona: “Dalla chiusura del mercato invernale in poi, per lui zero presenze”.

Il Palermo riparte dal mercato, con l’obiettivo dichiarato di “alzare ulteriormente il livello della squadra”.