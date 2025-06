Calciomercato Palermo, GDS: “Audero, si studia l’offerta per il Como”

Radicini sottolinea che la dirigenza ha ben chiari i reparti su cui intervenire: non si cerca tanto un nome altisonante, quanto "calciatori immediatamente pronti", in grado di alzare sin da subito la qualità complessiva dell’organico, senza tempi di ambientamento o margini di crescita troppo lunghi.

Il focus si sposta su Emil Audero : il portiere, arrivato in prestito secco, è ora oggetto di una trattativa con il Como per cercare di riportarlo a Palermo a titolo definitivo. Un'operazione delicata ma ritenuta strategica.

Sul fronte degli altri ruoli, GDS sottolinea che ci sono diverse opportunità interessanti, anche in arrivo dalla Serie A. Spiccano i nomi di Faraoni e Lazovic del Verona, così come quello di Reca dello Spezia: tutti elementi in scadenza a fine mese e che potrebbero rappresentare soluzioni ideali per rinforzare le corsie esterne.