Calciomercato Palermo, GDS: “Audero-bis, Osti lavora con il Como Nikolaou in stand-by”

Salvatore Esposito è più di un’idea per la regia, si tratta con lo Spezia

Mediagol ⚽️ 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 09:51)

L'articolo del Giornale Di Sicilia di Massimiliano Radicini svela le prime mosse, i primi sondaggi contatti operativi per rinforzare l'organico del Palermo. Il direttore sportivo Osti è al lavoro da giorni per scandagliare le opportunità offerte dal mercato, con l'obiettivo di mettere a disposizione di Inzaghi una rosa più competitiva, completa e funzionale. L'intento è quello di intervenire in maniera mirata ma decisa su tutti i reparti, ad eccezione dell'attacco, dove si interverrà solo per completare la batteria offensiva.

Per quanto riguarda la porta, il nome in cima alla lista resta quello di Emil Audero. L'estremo difensore della nazionale indonesiana ha lasciato un ottimo ricordo nel suo recente passaggio in Sicilia, sia per le prestazioni convincenti che per la sua piena integrazione nello spogliatoio e nell'ambiente. Il giocatore tornerebbe volentieri e il Como, dal canto suo, non lo considera incedibile. La formula preferita dal Palermo è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, a differenza del prestito secco dell'ultima finestra di mercato invernale.

Anche il reparto difensivo necessita di interventi strutturali. Il rientro di Peda, dopo l'esperienza in prestito, è sicuramente un'aggiunta utile, ma non sufficiente. Servono almeno uno o due centrali di livello, affidabili e pronti a garantire rotazioni di qualità durante la stagione, soprattutto in un'ottica a lungo termine. La passata stagione ha infatti evidenziato alcune difficoltà, specialmente nella seconda parte del campionato. In uscita, resta da monitorare la situazione di Nikolaou.

A centrocampo, il nome più "caldo" è quello di Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia. L'operazione è complessa e articolata, ma il Palermo ha manifestato un interesse concreto. Sempre dallo Spezia, restano aperti i dialoghi per gli esterni Elia e Reca (quest'ultimo potrebbe arrivare a parametro zero, avendo il contratto in scadenza a fine mese).

Infine, per quanto riguarda il reparto offensivo, non sono previsti grandi stravolgimenti, ma sono attese alcune uscite. In particolare, restano in bilico le posizioni di Insigne e Di Mariano: entrambi attendono la valutazione del nuovo allenatore Inzaghi.