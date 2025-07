Calciomercato Palermo, coppia d’assi: ecco quando arriva Palumbo, ultime su colpo Bani. Lund….

Osti ed Inzaghi si apprestano ad accogliere a Châtillon altri due big del mercato estivo dopo Augello e Gyasi. Tempi e dettagli sull'arrivo di Palumbo e Bani in Val d'Aosta

⚽️ 22 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 00:00)

Di Leandro Ficarra

Palermo sempre più attivo ed operoso sul mercato. Il mosaico di Pippo Inzaghi si impreziosisce ulteriormente con l’innesto di altri due tasselli di pregiato lignaggio. Dopo Augello e Gyasi, veri plus in termini tecnici e di personalità sulle corsie, già al lavoro da giorni con il gruppo nel ritiro estivo in corso di svolgimento a Chatillon, altri due volti nuovi si aggregheranno a breve a Brunori e compagni in Val d’Aosta.

ARRIVA PALUMBO IN RITIRO - Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it Il talentuoso classe 1996, Antonio Palumbo, duttile centrocampista offensivo che il Palermo ha prelevato a titolo definitivo dal Modena, raggiungerà Chatillon presumibilmente nel pomeriggio di domani. L’ex Ternana ha già completato con successo le rituali visite al J Medical, ma l’ufficializzazione dell’affare verrà diramata solo mercoledì 23 luglio. Ragioni meramente burocratiche, poiché si attende che l’altro calciatore coinvolto nell’operazione tra Modena e Palermo, Francesco Di Mariano, completi le visite mediche e apponga la sua firma sul contratto che lo legherà ai canarini. Scenario che dovrebbe concretizzarsi nel pomeriggio di domani. Palumbo arriva in Sicilia, infatti, per circa 1,5 milioni più bonus ed il cartellino dell’esterno offensivo palermitano. Ragion per cui le rispettive ufficializzazioni saranno contigue sotto il profilo temporale. Probabilmente, Palumbo svolgerà giovedì mattina il primo allenamento agli ordini di Inzaghi.

COLPO BANI - Un vero e proprio capolavoro diplomatico e negoziale l’operazione legata al cartellino di Mattia Bani. Il Palermo non ha mollato di un millimetro nel suo pressing, cadenzato ragionato, sul Genoa. Mixando intraprendenza, attesa e fine strategia, con pazienza ed acume spese tra le pieghe di una trattativa estenuante. Forte della volontà, espressa in modo garbato ma ineluttabile, dal calciatore che non ha mai fatto mistero di voler sposare senza indugi la causa del Palermo targato CFG. Un paio di graduali ritocchi alla prima importante offerta, fino ai quasi due milioni, tra parte fissa (1,6) e bonus individuali e collettivi, che hanno scalfito il muro d’intransigenza del Genoa. Ha prevalso il buonsenso in casa ligure e la consapevolezza che trattenere un profilo, classe 1993, in scadenza nel 2026, al netto di leadership e valore assoluto, non fosse una scelta particolarmente produttiva e lungimirante. Specie in presenza di una proposta dall'entità così importante come quella coniata dal club di viale del Fante. Centrale duttile, di esperienza e personalità, il cui spessore è già stato acclamato in massima serie, Bani è stato capitano e pilastro del Genoa di Vieira. Irreprensibile sul piano professionale anche in questa prima parte di ritiro col Grifone, pur declinando ogni proposta di rinnovo e ribadendo la sua volontà di vestire il rosanero. Cautela, diplomazia e rispetto per tutte le parti in causa. Sobrietà ed elasticità nel cercare di smussare spigoli ed angoli, superando frangenti di gelo, distanza e tensione tra i club, fino alla riapertura del dialogo ad preludio alla fumata bianca. Affare fatto e solita attesa fisiologica che si completi il protocollo di vidimazione del CFG, prima di lasciare, presumibilmente domani sera, il ritiro di Moena e svolgere le visite al J Medical, per apporre la sua firma su un contratto triennale (o due stagioni più una in caso di A) e raggiungere il gruppo di Inzaghi a Chatillon, probabilmente, nella giornata di venerdì.

Sul fronte uscite, Roberto Insigne, prossimo a firmare con l’Avellino a titolo definitivo con il Palermo che comparteciperà in parte all’ingaggio dell’ex Benevento. La prima offerta del Colonia per Lund (prestito oneroso) non è stata ritenuta congrua dal management di Viale del Fante. L’ex Hacken non si è allenato oggi, ufficiosamente per un affaticamento muscolare. Futuro ancora da decifrare per il ragazzo. La sensazione è che se dovesse arrivare un rilancio da parte del club tedesco, o comunque un’offerta cash all’altezza per rilevare a titolo definitivo il cartellino dell’esterno sinistro statunitense, il Palermo la prenderebbe in debita considerazione.