Calciomercato Palermo, cercasi centrocampista: avviati i contatti con Lollo del Bari?

Il Palermo di Silvio Baldini è a caccia di un profilo che possa implementare il pacchetto dei centrocampisti a disposizione dell'ex coach della Carrarese

In particolare, secondo quanto riportato dal noto quotidiano, il ds rosanero avrebbe già avviato i contatti con il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, per sondare il terreno circa l'esubero della rosa di Mignani, Lorenzo Lollo. Il centrocampista classe 1990 ha disputato solamente due minuti in campionato, in occasione del match vinto dai Galletti ai danni del Campobasso. "Tra Castagnini e Polito c’è già stato un primo colloquio, tuttavia bisognerà attendere le indicazioni di Baldini. Anche perché, il Palermo, ha un solo slot libero", chiosa il Gds.