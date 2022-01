Calciomercato Palermo, Castagnini a Milano: rosa da sfoltire e occhio alle occasioni

La sessione invernale di calciomercato volge al termine: alle ore 20:00 il gong virtuale della campagna trasferimenti

Ultima giornata della sessione invernale di calciomercato: stasera, alle ore 20:00, si chiuderà ufficialmente la campagna trasferimenti del panorama professionistico italiano. Situazione piuttosto stantia in casa Palermo, il direttore sportivo Renzo Castagnini si trova in queste ore a Milano per cercare di definire alcune operazioni in uscita e trovare un'adeguata collocazione a quegli elementi che non rientrano nel progetto tecnico dell'era Baldini 2.0. Per quanto riguarda il reparto difensivo, Buba Marong e Manuel Peretti sono i principali calciatori indiziati a cambiare maglia: le gerarchie in seno alla retroguardia rosanero sembrano già piuttosto delineare. I cartellini di entrambi i calciatori sono di proprietà del club rosanero ed è volontà di tutte le parti in causa trovare una soluzione che consenta ai due ragazzi di trovare maggiore continuità d'impiego, implementando il loro processo di maturazione calcistica.

Lancini e Marconi, tra i protagonisti assoluti delle prime due uscite della nuova gestione tecnica, non sono in discussione e costituiscono due punti fermi, così come Buttaro e Perrotta, centrali di sicuro affidamento che Baldini ha anche testato nel ruolo di esterni bassi sui rispettivi versanti. Da definire il futuro di Michele Somma, preso in considerazione dall'allenatore nativo di Massa, ma ad oggi forse unico elemento sacrificabile del reparto anche in ragione di un ingaggio particolarmente oneroso. Dovrebbe restare immutato il roster di esterni bassi e centrocampisti attualmente in organico. Silvio Baldini sembra essere al contempo soddisfatto anche della composizione del suo reparto avanzato. La batteria di trequartista ed attaccanti esterni, così come la coppia di terminali offensivi, forniscono adeguate garanzie ed un'ampia varietà di soluzioni.

Difficile ipotizzare ulteriori operazioni in entrata dopo gli arrivi di Samuele Damiani e Mattia Felici, protagonisti ed autori dei gol che hanno consentito al Palermo di battere il Monterosi Tuscia, ma le vie del calciomercato sono notoriamente infinite. Qualora dovessero crearsi le contingenze utili ad incastonare un ulteriore tassello in grado di impreziosire il mosaico a disposizione di Baldini, il diesseCastagnini non lascerà nulla di intentato. Seguiranno aggiornamenti...