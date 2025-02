Calciomercato Palermo, Buttaro ad un passo dalla Carrarese

Buttaro lascerà i rosanero per approdare alla Carrarese

Continua il mercato del Palermo . Dopo il quasi certo trasferimento di Henry , un altro calciatore in uscita sembra avvicinarsi alla fine della sua avventura in Sicilia.

Alessio Buttaro è sempre più vicino a lasciare il capoluogo siciliano. Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb” il terzino destro classe 2002, poco impiegato in questa prima parte di stagione da mister Dionisi, lascerà i rosanero per approdare alla Carrarese in Serie B. Da chiarire la formula del trasferimento.