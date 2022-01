Calciomercato Palermo, Almici in uscita? La SPAL punta gli occhi sull’ex Verona

L'assenza di Alberto Almici nell'amichevole del Palermo contro il Marineo potrebbe spianare la strada ad un possibile addio del terzino

" All'amichevole di ieri che il Palermo ha sostenuto con il Marineo non hanno preso parte Brunori e Almici. Ma mentre per Brunori c'è da fare un ultimo passaggio di esami per allineare tutti i parametri, il mistero riguarda l'ex difensore del Verona. La versione della società parla di problemi di condizione fisica, in realtà per il giocatore si sta sempre più spalancando la strada per il passaggio alla Spal". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori sull'insolita situazione di Alberto Almici. Il terzino, che da settimane si allena interamente col gruppo, era assente nell'allenamento congiunto che ha visto protagonista nella giornata di ieri il Palermo a Marineo.

La versione ufficiale della società - secondo il quotidiano - sarebbe quella di un problema fisico che ha colpito il giocatore, non escludendo però possibili scenari di calciomercato. Gli emiliani avrebbero effettuato un primo sondaggio esplorativo per capire la fattibilità dell'operazione. La Serie B fa chiaramente gola al giocatore - prosegue la rosea -, che da tempo ormai mostrerebbe segni di insofferenza per la permanenza a Palermo e in Serie C.

"Che ormai la Serie C non lo allettasse più lo ha certificato anche il suo rendimento nel girone d'andata, davvero inconsistente. L'espulsione rimediata a Catania, poi, dopo avere strattonato un raccattapalle è stata la punta dell'iceberg del suo malessere, anche perché ha avuto riflessi negativi nella sfida importantissima con il Bari". Conclude in tal modo La Gazzetta dello Sport, che spiega come la cessione dell'ex Verona potrebbe essere più vicina del previsto.