Calciomercato, La Repubblica: “Da Audero a Di Mariano mezzo Palermo con la valigia in mano”

Sono tantissimi i giocatori che, per vari motivi, andranno via tra questi Henry che dopo aver rifiutato la cessione è uscito dai radar.

⚽️ Mediagol 27 maggio - 06:50

Il Palermo si prepara a un'estate di profonde trasformazioni, con oltre dieci giocatori destinati a lasciare la squadra, come scrive Valerio Tripi. “Il che, in una rosa di una ventina di calciatori di movimento, significa indicativamente mezza squadra ai saluti”, evidenzia il giornalista, offrendo un quadro chiaro del ribaltone in arrivo.

Il giornale si sofferma sul ruolo dei portieri, dove la situazione è già in fermento: Emil Audero ha salutato via social e farà ritorno al Como, mentre Salvatore Sirigu partirà per fine contratto. La Repubblica sottolinea che il club valuterà attentamente il recupero fisico di Alfred Gomis, fermo tutta la stagione per infortunio, prima di eventuali nuove operazioni. Nel frattempo, si valuta un prestito per Sebastiano Desplanches, attualmente impegnato con l’Under 21.

Il focus si sposta sulla difesa, dove sono già avvenute o sono imminenti diverse uscite. Non verrà riscattato Rayyan Baniya, che tornerà al Trabzonspor, mentre Simon Graves è stato ceduto definitivamente al Pec Zwolle. In uscita anche Alessio Buttaro, vicino alla partenza già a gennaio, e Dimitrios Nikolaou, il cui rendimento non ha convinto. Da monitorare le situazioni contrattuali di Salim Diakitè e Nikolaou stesso, entrambi sotto contratto fino al 2028.

Di contro, si ripartirà con certezza da Pietro Ceccaroni e Giangiacomo Magnani, mentre La Repubblica indica la volontà di confermare Kristoffer Lund e Niccolò Pierozzi. Quest’ultimo, però, non rientrerà più tra gli under 23.

A centrocampo, Filippo Ranocchia sarà uno dei punti fermi, con l’ulteriore possibile conferma di Claudio Gomes e Jacopo Segre. Potrebbe avere una seconda chance anche Alexis Blin, reduce da un infortunio. Al contrario, Aljosa Vasic è destinato al prestito, mentre il futuro di Valerio Verre è in bilico, nonostante il contratto fino al 2026: potrebbe essere sacrificato per liberare un posto nella lista over.

Il giornale si sofferma sull’attacco, il reparto dove si prevedono le riflessioni più profonde. È già certa la partenza di Thomas Henry per fine prestito, e La Repubblica ricorda come il suo contributo si sia fermato a “tre minuti di partita in casa contro il Pisa” lo scorso 31 gennaio. Il focus si sposta su Joel Pohjanpalo, che il Palermo vuole trattenere a tutti i costi, mentre la conferma di Matteo Brunori non sembra in discussione, anche se non potrà ancora essere considerato calciatore bandiera.

La Repubblica sottolinea inoltre che le posizioni di Francesco Di Mariano, Roberto Insigne e Federico Di Francesco sono in bilico, con tutti e tre i contratti in scadenza nel 2026.

Tra i rientranti dai prestiti, il giornale evidenzia che Dario Saric e Giuseppe Aurelio potrebbero restare rispettivamente a Cesena e Spezia, per volontà dei giocatori stessi. Da valutare invece i giovani Patryk Peda, Giacomo Corona (reduce da 11 gol con il Pontedera) e soprattutto Stredair Appuah, che torna dal Valenciennes con un contratto valido fino al 2029.

Infine, la panchina resta ancora vacante.La Repubblica riporta che restano in corsa Alberto Gilardino, Pippo Inzaghi e Fabio Pecchia, mentre Alberto Aquilani ha confermato i contatti avuti in stagione, ma si è sfilato dalla corsa.