Biffi-Mediagol: “Mio Palermo top in C, oggi è diverso. Filippi, Marconi e Buttaro…”

L'intervista esclusiva concessa da Roberto Biffi, ex capitano ed icona nella storia del Palermo, alla redazione di Mediagol.it

GIOCO E RISULTATO - "Palermo-Potenza? Ho seguito il secondo tempo ma purtroppo non ho visto il gol di Fella, sono stato felice perché Peppe può fare bene essendo una certezza del Palermo attuale insieme a Brunori, Silipo e Soleri. Sono contento che abbiano fatto gol due attaccanti, il gioco del Palermo non avrà rubato l'occhio ma la compagine di Filippi si sta confermando una squadra solida. Mantenendo questa linea fai tanta strada. Gli ultimi impegni dei rosanero non sono stati contro squadre di spicco, ma ricordiamo che la Serie C è un campionato ostico e non mai semplice vincere una partita. Esempio lampante ne è il Bari che nella sfida contro la Vibonese, ultima in classifica, ha vinto non senza soffrire. Il Potenza ha fatto la sua partita ed è stato pericoloso fino a poco prima che Silipo chiudesse la gara, ha reso la vita difficile al Palermo. Sono squadre che giocano fino in fondo e danno l'anima per 90 minuti, magari la formazione lucana non avrà una rosa di assoluto livello come i siciliani ma comunque il risultato è sempre da conquistare. Stiamo accorciando, anche io mi sento un rosanero, le distanze dalla capolista e speriamo che possa inciampare iniziando magari già da domenica. La cosa importante in queste categorie è vincere, però c'è da sottolineare che in quel di Andria il Palermo ha vinto senza fare una gara straordinaria e soffrendo un po' Dai tempi miei sono cambiate varie cose, prima si giocava un calcio diverso basato per lo più sulle doti naturali dei giocatori mentre oggi regna il tatticismo, la fisicità e il pressing. Le squadre si chiudono quando giocano in trasferta come è capitato anche al Palermo lontano dal Barbera, ai miei tempi si giocava in maniera totalmente diverso rispetto all'attualità. I giocatori erano più portati a costruire e si difendeva con i due difensori e il libero, purtroppo o per fortuna è cambiato il calcio. In questo momento la Serie C potrebbe mettere in mostra un calcio più divertente, ma contano i risultati che finora stanno dando ragione sia al Palermo che al Bari. Direi che si stanno adeguando tutti a questo modo di giocare, quando i cambiano i tempi e le mode, sei praticamente costretto a farlo".