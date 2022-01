Berti: “Visione di gioco e corsa, vi racconto Damiani. Con Baldini a Carrara…”

Le dichiarazioni dell'ex portiere di Palermo e Genoa, Gianluca Berti, circa il playmaker approdato alla corte di Baldini: Samuele Damiani

Mediagol ⚽️️

Il Palermo ha definito nella giornata di ieri il secondo colpo in entrata della corrente sessione di calciomercato invernale. Samuele Damiani - centrocampista classe 1998 proveniente dall'Empoli - è approdato alla corte di Silvio Baldini per implementare cifra tecnica e dinamismo del centrocampo rosanero. Chi ha scoperto l'ex calciatore di Lucchese e Viterbese è Gianluca Berti che, ai tempi in cui era direttore generale della Carrarese, ha scommesso su Damiani venendo ripagato sul campo dall’affermazione di quello che oggi è il nuovo regista del club di viale del Fante. L'ex portiere di Palermo, Genoa e Parma è intervenuto sulle colonne del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" per analizzare il colpo in entrata del club di Dario Mirri. Di seguito, le dichiarazioni di Gianluca Berti.

"L’ho preso io a Carrara. È un giocatore che sa giocare a calcio, c’è poco da dire sul suo conto. È un centrocampista che corre tanto e si fa sentire nei contrasti, ma ha anche una visione e un tocco di palla importante per la categoria. Nel suo ruolo, è un giocatore completo. Alla Carrarese giocava in un centrocampo a due e riusciva a reggere il peso del reparto. Ma poi, con Baldini, farà lo stesso anche a Palermo. Lo conosce bene, lo faceva giocare titolare nel 4-2-3-1. A Carrara ha fatto benissimo. Parliamo di un ragazzo del ’98 con un’esperienza importante in carriera, sia in questa categoria che in quella superiore. In Serie C ha già giocato due o tre campionati da titolare fisso, poi l’Empoli l’ha richiamato in Serie B e fino a qualche giorno fa era comunque in Serie A", ha affermato Berti.

L'ex Palermo ha poi proseguito analizzando i possibili motivi del poco spazio trovato da Damiani nel club toscano: "L'infortunio sicuramente ha inciso, ma non dimentichiamo che centrocampo avesse l’Empoli per gli standard della B. Anche ora l’Empoli ha un centrocampo forte, poi Damiani era pur sempre un giovane alla prima esperienza nel torneo cadetto. Quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene, poi logicamente questo infortunio lo ha un po’ penalizzato, senza dubbio. Palermo è l’occasione per mostrare nuovamente ciò di cui capace".

Chiosa finale di Berti sul calciomercato e sulla rincorsa al Bari del team di Baldini: "Castagnini è un amico e sapete bene quale sia il mio rapporto con Baldini, saranno loro a decidere cosa serve a questo Palermo. Quello che posso sicuramente dire è che per me questa è già una squadra forte. Damiani è un rinforzo importante per la categoria. Undici punti sono tanti e contro una squadra forte come il Bari, che non a caso da tre anni prova a vincere il campionato, non credo possa essere facile. Quest’anno poi sono completi in tutti i reparti, penso abbiano le carte in regola per farcela, ma gli altri se vogliono recuperare devono correre. E mi auguro che il Palermo, con Baldini, possa veramente correre. D’altronde, alle sue squadre, la corsa non è mai mancata".