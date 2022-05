Berti-Mediagol: “Triestina alla portata del Palermo. Ho sentito Baldini e…”

L'intervista esclusiva concessa da Gianluca Berti, ex portiere del Palermo, alla redazione di Mediagol.it

Partirà da Trieste l'avventura del Palermo ai playoff di Serie C. Domenica 8 maggio andrà in scena in Friuli il primo turno della Fase Nazionale, con l'andata in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Nereo Rocco". Il ritorno, invece, si giocherà giovedì 12 maggio fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, anche Gianluca Berti ha commentato l'esito del sorteggio e le prestazioni offerte di recente dalla compagine allenata da Silvio Baldini, con il quale ha condiviso intensi trascorsi professionali.

"La Triestina è una squadra di livello costruita per disputare un campionato di vertice e ambiva a raggiungere la Serie B anche senza passare dai playoff. Poi le cose non sono andate come speravano, poiché hanno incrociato sul loro cammino due vere e proprie corazzate come Sudtirol e Padova, che hanno disputato un campionato straordinario, contendendosi il primo posto fino al termine della regular season. Comunque ritengo obiettivamente che, visto il valore complessivo del Palermo, sia un'avversaria, nell'ottica del doppio confronto, assolutamente alla portata della compagine di Baldini", ha dichiarato l'ex portiere del Palermo, uno degli idoli all-time per tutti i tifosi rosanero.

"Bucchi è un tecnico giovane e preparato che ha avuto delle opportunità importanti anche in categoria superiore. L'esperienza di Empoli per lui non è andata bene, mentre Baldini è chiaramente un tecnico molto più esperto e carismatico sulla cui competenza non vi è alcun dubbio e che già dimostrato la sua levatura in Serie A. Oggi vedo il Palermo una squadra matura, consapevole dei propri mezzi e perfettamente a suo agio nell'interpretare con efficacia e naturalezza il calcio di Baldini. La differenza in questi playoff può certamente farla la condizione mentale ed atletica. E sotto questo profilo ho visto un Palermo in grande spolvero, che ha chiuso la stagione in crescendo. Ho sentito Baldini proprio nei giorni scorsi e l'ho trovato estremamente carico e felice di come sta lavorando la squadra e dello stato di forma dei suoi a pochi giorni dal primo turno Nazionale dei playoff", ha concluso.