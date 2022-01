Berti-Mediagol: “Baldini a Palermo? Può insegnare ai top in Serie A. Mi ha detto…”

L'intervista esclusiva concessa da Gianluca Berti, ex portiere del Palermo e già Dg della Carrarese, alla redazione di Mediagol.it

"Una valutazione sul suggestivo ritorno di Baldini sulla panchina del Palermo? Sono felice perché gli è ricapitata quest'opportunità a cui il mister teneva davvero molto. Come saprete, anni fa ha lasciato la guida tecnica dei rosanero a metà dell'opera, a causa di una discussione aspra con Zamparini. Penso sia carico come una molla perché vuole dimostrare a tutti il suo valore ed il suo attaccamento verso il club rosanero. Se ho avuto modo di sentirlo? Assolutamente sì perché mi ha chiamato non appena gli è arrivata la chiamata da parte della dirigenza del Palermo e mi ha raccontato di essere motivatissimo per svolgere al meglio questo lavoro ed entusiasta per l'opportunità datagli. Gli ho fatto l'in bocca al lupo e non vedo l'ora di andare a trovarlo in Sicilia ed anche assistere ad una partita dei rosanero.