Queste le formazioni ufficiali della gara Bari-Palermo, valevole per la 22ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 20.30.
Palermo
BARI – PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: LE DOAURON DALL’1′
Le formazioni ufficiali della gara in programma alle 20:30
BARI: 31 Cerofolini, 11 Moncini, 17 Rao, 25 Pucino (C), 27 Braunoder, 29 Verreth, 30 Mane, 37 Stabile, 49 De Pieri, 51 Cistana, 93 Dorval.
A disposizione: 1 Pissardo, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 13 Meroni, 15 Kassama, 19 Esteves, 20 Cavuoti, 24 Dickmann, 32 Colangiuli, 90 Cuni.
Allenatore: Longo.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona.
Allenatore: Inzaghi.
