Bari-Palermo 0-2: rosa perfetti al San Nicola! Floriano e Brunori, gol da terzo posto

Spinto da stimoli ed energie nervose ben diverse rispetto all'avversario, il Palermo ha fatto da subito la partita sovrastando per intensità, compattezza e ritmo. Solido e attento in difesa, vigoroso e reattivo in mezzo al campo con De Rose in grande spolvero e Dall'Oglio autore di una gara di grande sostanza, l'undici rosanero ha menato le danze. Già Fella e Valente ci avevano provato, in seguito a due palle ben recuperate in pressione organica e feroce sulla trequarti offensiva. Poi è arrivato il gol gioiello di Floriano che ha spaccato il match e alimentato ulteriormente convinzione ed autostima in seno all'undici siciliano. La sfida si è di fatto chiusa in apertura di ripresa, quando l'arbitro ha concesso agli ospiti un penalty per chiaro fallo di mano in barriera su punizione calciata da Dall'Oglio. Brunori ha trasformato dagli undici metri siglando raddoppio e venticinquesimo gol stagionale. Baldini ha saggiamente evitato rischi ulteriori in ottica playoff, tirando fuori dalla mischi i big diffidati Brunori e Valente, al pari dell'ammonito Dall'Oglio, e concedendo mezz'ora di gara a Soleri, Silipo e Damiani. La reazione d'orgoglio del Bari ha prodotto soltanto un guizzo di Antenucci, buona la risposta di Massolo, un paio di mischie e un'incornata fuori bersaglio di di Cesare. Perrotta ed Odjer hanno rilevato Marconi e Floriano, il Palermo ha chiuso il match disposto con un 4-3-3 ma i ritmi si sono oggettivamente abbassati e nulla di significativo è più accaduto nei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara.