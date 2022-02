Baldini: “Turnover? Conta la condizione fisica. Giocatori decisivi a gara in corso”

Alla vigilia del derby contro l'ACR Messina, in programma mercoledi 2 febbraio alle ore 18.00, allo stadio "Renzo Barbera", il tecnico rosanero, Silvio Baldini, ha presentato in conferenza stampa la gara, valevole per la 21ª giornata di Serie C

Archiviata la vittoria interna per 2-0 contro il MonterosiTuscia, il tecnico del Palermo, SilvioBaldini, è interventuto in conferenza stampa per presentare il match contro l'ACR Messina, in programma mercoledì 2 febbraio 2022 alle 18.00, allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per il recupero della ventunesima giornata del girone C di Serie C. Di seguito le dichiarazioni delll'allenatore rosanero, in vista del derby.

"Io il turnover lo faccio fare in campo, cerco di utilizzare la squadra in modo da potermi giocare le mie chanche anche con giocatori che in corso d'opera possono cambiare la partita. Io le idee le ho ma scelgo i giocatori anche in base a come stanno fisicamente. Oggi cominceremo a provare alcune cose e a fine allenamento avrò le idee più chiare in base a come avranno recuperato i ragazzi. Mi piacerebbe vedere più incisività in fase offensiva. Contro il Monterosi nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni per far male, con Valente e Soleri. Vuol dire che la squadra aveva lavorato bene e bisogna cercare di traslare il secondo tempo contro il Monterosi gia dal 1' minuto contro il Messina. Chiunque giochi può creare palle gol per farci fare una bellissima partita e conseguire risultati importanti".