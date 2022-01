Baldini: “Ringrazio Santana, gli ho chiesto una cosa. Catanzaro? Siamo carichi”

Tra campo e Covid-19, il neo tecnico del Palermo, Silvio Baldini, ha iniziato il suo nuovo corso sulla panchina rosanero, dopo la sua prima esperienza al club dì viale del Fante, vissuta nella stagione 2003-2004.

Lo scorso 27 dicembre 2021 è ufficialmente iniziato il nuovo corso di Silvio Baldini sulla panchina del Palermo FC . Dopo la sua prima esperienza in rosanero nella stagione 2003-2004, il tecnico nativo di Massa, torna nel capoluogo siciliano, continuando idealmente un percorso interrotto anzitempo, diciotto anni fa, dopo il dissidio con l’allora presidente Maurizio Zamparini . Nel corso del format di approfondimento sportivo TGS Studio Stadio, in onda su TGS, il neo tecnico rosanero analizza l’attualità in casa Palermo , proiettandosi sui temi caldi del campionato di Serie C che riguardando da vicino il club di viale Fante, tra campo e coronavirus. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’ex tecnico di Empoli , Parma e Carrarese , tra le altre.

"Rinforzi delle avversarie? Andare a cercare quello che fanno gli altri ti porta a non pensare a quello che hai. Se io vengo qui e ti racconto tutto quello successo in questo periodo voleva significare dire che a Catanzaro ci saremmo andati senza l'obiettivo di vincere. Santana? Lo ringrazio perché ho conosciuto una persona con umiltà e con quella gentilezza che sembra nessuno. E' un grande che si è messo a disposizione e ho chiesto a lui di rimanere con me per tutta la stagione. Non ti puoi privare di una persona che ha questi valori. Non l'organizzo io l'amichevole a Marineo ma i miei dirigenti. Speriamo ci siano i protocolli richiesti. C' adrenalina per lunedì. Il risultato conta ma conta ancora di più esserci".