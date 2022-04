Baldini: “Pelagotti-Massolo? Vi spiego la mia scelta. Luperini da Juventus se…”

L'intervista esclusiva concessa dal tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla redazione di Mediagol.it in vista del finale di stagione

“La squadra a Monopoli è stata perfetta. Non ha subito neanche un tiro in porta contro una formazione che era reduce da una striscia di ben sei vittorie consecutive, interrotte poi dalla sconfitta contro il Taranto. Non erano gli ultimi arrivati, senza l’esclusione del Catania dal campionato avrebbero avuto concrete chance di arrivare al secondo posto. Abbiamo certamente affrontato una delle formazioni più forti e brillanti del campionato, ma siamo stati talmente bravi ad interpretare il match che sul rettangolo di gioco non è emersa questa sensazione. Il Palermo in quella partita non ha dato loro la possibilità di esprimersi, è stata una grande prova di maturità", le sue parole.

LUPERINI - "Come valuto l'andamento di Luperini? Durante il lavoro di match analysis con il mio staff, volto a focalizzare ed approfondire le nostre caratteristiche e quelle degli avversari, ci siamo resi conto che Gregorio in sede di pressing recuperava un numero di palloni quasi pari ad un big del ruolo come Kanté del Chelsea, questo è un vantaggio. Recuperare palla sulla trequarti offensiva ti dà spesso la possibilità di giocare a campo aperto, poiché trovi spesso l'avversario mal disposto ed impreparato. Un esempio lampante lo abbiamo visto a Monopoli, quando proprio da un recupero di Luperini è nato l'assist di Brunori per Valente che ha colpito il palo. Luperini non ha certo i piedi per fare certi assist illuminanti tra le linee, ma il recupero del pallone per favorire la ripartenza dei compagni è importante tanto quanto. Recuperando i palloni in campo aperto puoi far male agli avversari. Luperini, inoltre, ha ottimi tempi di inserimento e riesce spesso a rendersi pericoloso nell'area avversario. Se avesse i piedi di Brunori giocherebbe nella Juventus... (ride n.d.r)".

PELAGOTTI - "Come sta Pelagotti? L'ho sentito proprio stamattina, sta bene. Mi ha chiesto di unirsi al gruppo per la trasferta di Bari per starci vicino e seguire la partita: sarà fatto. Mi ha detto che spera di essere a disposizione per i playoff. Voglio dire una cosa su Pelagotti: quando io sono arrivato, lui era molto criticato. Dopo la partita contro il Campobasso c'erano anche i presupposto affinché lo mettessi in panchina. Due giorni dopo gli dissi che contro la Turris avrebbe giocato ancora lui titolare. Poi ho ritenuto giusto premiare l'impegno ed il rendimento mostrato da Massolo durante le sedute di allenamento. E quando ho deciso di restituire la maglia da titolare a Pelagotti, qualcuno l'ha reputata una scelta figlia della confusione. Ma in realtà non è così. Alla base della mia scelta ci sono delle ragioni ben precise: Massolo non mi ha dato più in settimana quelle risposte in termini di attenzione ed intensità che gli avevano fatto guadagnare la titolarità. Era come se ritenesse ormai il posto acquisito e avesse parzialmente affievolito la voglia di lottare. Il mio lavoro è fare il bene del Palermo, valutare in base al verdetto insindacabile del campo. Non devo certo farmi condizionare dalle critiche o da quello che è il pensiero della gente. Ognuno è libero di esprimere le sue ragioni, ma se non decidessi con la mia testa finirei per sbagliare due volte. Massolo sa che ha la mia stima ed è un buon portiere, ma deve garantirmi le giuste prestazioni sotto ogni punto di vista, possibilmente sempre. Se Pelagotti non dovesse essere in grado di scendere in campo o di garantirmi prestazioni adeguate, punteremo su Massolo se mi dimostrerà di essere all’altezza".