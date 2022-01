Baldini: “Palermo di livello, in difesa ho visto impegno. Noi più forti del covid”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, al termine del big match del girone C di Serie C contro il Catanzaro, terminato 0-0 al “Nicola Ceravolo”

Al termine del big match del girone C di Serie C , Catanzaro - Palermo , il tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini , ha analizzato lo 0-0 maturato al “Nicola Ceravolo”. Visibilmente soddisfatto per l’atteggiamento mostrato dalla squadra rosanero, l’allenatore ex Empoli e Carrarese , ha esaminato la prova messa in campo dalla sua compagine, nel monday night della quarta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro .

Se mi aspettavo una prestazione di grande attenzione soprattutto in difesa? Più che altro me lo auguravo, soprattutto dopo aver visto in questi giorni l’impegno che i ragazzi ci hanno messo ogni giorno nonostante tutte le difficoltà. Prova ne sia che, anche costretti a casa durante in isolamento per il covid, hanno lavorato per conto proprio e stasera lo hanno dimostrato, offrendo un’ottima prestazione dal punto di vista fisico e atletico. È il segno che questi ragazzi vogliono fare bene”.