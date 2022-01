Baldini: “Palermo a secco da 4 giornate? Ho la mia idea. Tutto su Felici e Damiani”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, al termine del big match del girone C di Serie C contro il Catanzaro, terminato 0-0 al “Nicola Ceravolo”

Al termine del big match del girone C di Serie C , Catanzaro - Palermo , il tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini , ha analizzato lo 0-0 maturato al “Nicola Ceravolo”. Visibilmente soddisfatto per l’atteggiamento mostrato dalla squadra rosanero, l’allenatore ex Empoli e Carrarese , ha esaminato la prova messa in campo dal reparto offensivo, a secco da quattro giornate, esprimendo anche un parere sui nuovi acquisti rosanero, Mattia Felici e Samuele Damiani , che hanno preso parte al monday night in scena al “Ceravolo”.

“Il Palermo non segna da quattro partite ma non sono preoccupato, non vedo un problema di incisività in avanti. Stasera siamo andati molto vicini al gol in più occasioni, con diverse palle importanti. Dobbiamo continuare così e poi ce la giochiamo con chiunque. Non ho motivo di preoccuparmi perché ho a che fare con ragazzi svegli che vogliono fare qualcosa di importante. Quando comincia a crescere l’autostima e continui a creare le situazioni giuste sotto porta, per loro diventerà via via sempre più facile trovare la via della rete.