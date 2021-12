Baldini: “Mai lontano da Palermo. Ottimo potenziale, dobbiamo capire…”

Le dichiarazioni del nuovo allenatore del Palermo, Silvio Baldini, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione insieme al direttore sportivo rosanero, Renzo Castagnini

Prosegue il Baldini day. Il nuovo allenatore del Palermo è intervenuto in conferenza stampa in compagnia del direttore sportivo rosanero, Renzo Castagnini. Dopo l'esonero di Giacomo Filippi, la dirigenza del club di viale Del Fante ha optato per un ritorno al passato individuando in Silvio Baldini il profilo adatto per imprimere una svolta significativa alla stagione agonistica rosanero. Profilo carismatico, schietto e in grado di dare uno scossone a Francesco De Rose e compagni, scivolati al quinto posto nella classifica del Girone C di Serie C dopo i tre ko consecutivi esterni contro Picerno, Catania e Latina, intervallati dalla vittoria contro il Monopoli e dal pareggio contro il Bari. Di seguito, le dichiarazioni del nuovo tecnico della compagine siciliana, Silvio Baldini.