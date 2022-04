Baldini: “Ho sbagliato con Silipo e Felici, vi dico tutto. Rischiato il ricovero…”

L'intervista esclusiva concessa dal tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla redazione di Mediagol.it in vista del finale di stagione

"Errori da parte mia nella gestione del processo di crescita ed integrazione di chi ha giocato meno come Silipo e Felici? Certamente sì, perché tutti noi abbiamo dei difetti. In gare come quelle come contro Turris e Vibonese al Barbera, come in altre a risultato acquisito e con diversi minuti ancora da giocare, a posteriori ho capito che non ho aiutato i ragazzi non concedendogli spazio. Fossi una persona perfetta... Tornassi indietro lo riconoscerei come errore e agirei diversamente, in quel frangente, in buona fede, non li ho aiutati. Pensavo che facendoli soffrire avrei acceso in loro uno spirito guerriero, quella fame e quella rabbia che talvolta gli manca. Non è stata la strada giusta, bisogna saper cambiare. Inutile rifare la stessa mossa sapendo come va a finire. Se ho perso a Foggia in quel modo non vado a rifare quelle scelte, ad esempio. A quattro occhi ho spiegato ai ragazzi che nelle mie intenzioni era un modo per farli crescere. Nella mia vita ho fatto tanti sbagli, ma diverse persone a me vicine hanno sempre capito la mia buona fede, come nel caso dei miei dirigenti, che non mi hanno messo etichette o posto sulla graticola. Questo non ci avrebbe aiutato a far crescere la squadra. Con i ragazzi ho sbagliato, pensando che facendoli giocare poco avrei ottenuto qualcosa in più sul piano caratteriale ma non lo rifarei. Cosa manca a Silipo per forgiare e completare la sua dimensione calcistica ed offrire un rendimento pari al suo talento? Ero convinto che avrebbe dovuto meritarsi il campo. Gli manca la fame, la voglia di essere il più forte ed il più bravo. Devi dimostrarlo non soltanto impegnandosi, ma dando qualcosa in più perché se continui allo stesso modo e vedi che non giochi allora qualcosa non va. Io gliel'ho spiegato in tutte le maniere. La bravura sta nel toccare quelle corde giuste. Io sono un padre e a volte mi scontro con i miei figli perché non sono in grado di andare a toccare certe corde e in questo caso non si ottengono i risultati. Stessa cosa per Felici, bisogna avere fame. Dopo la partita di Potenza mi sono sentito davvero male, ho rischiato il ricovero ed ero molto preoccupato. Anziché chieder aiuto al dottore o all’ambulanza, ho pensato ‘preferisco morire’. Io nella mia vita cerco il rispetto, non il successo. Preferisco mi accada qualcosa di brutto senza rifugiarmi in altre soluzioni. Se riuscissi a trasmettere ai ragazzi che non bisogna mai rifugiarsi in scuse, ed è difficile perché ho sessant’anni e loro ne hanno venti, riuscirei ad aiutarli davvero per quello che capisco io. In quelle partite era più giusto farli giocare, ad esempio con la Turris ho fatto giocare cinque minuti a Dall’Oglio che veniva da un infortunio. Tornando indietro non le rifarei perché questi ragazzi non li ho aiutati e se vuoi aiutarli devi fare diversamente, come dopo Foggia. Ho avuto risposte finalmente positive, contro il Taranto a Monopoli, ma anche all’ultima in casa col Picerno. Silipo quando è entrato l'ha fatto con grande piglio, anche per pochi minuti, ha fatto bene recuperando palla un paio di volte di 'garra'. Bisogna fare come Soleri, entrare in campo e tirar fuori la grinta. Quando uno vuole dimostrare, vuol dire che ha fame. Se tu vai in campo e ti senti penalizzato a priori, inutile che ti faccio entrare. Non c’è tempo per gli esperimenti, ormai ho un gruppo solido sul quale devo puntare".