Baldini: “Ecco come alleno il Palermo. Carriera? Se non parlo bene di ds e agenti…”

"Se ritengo di avere avuto ciò che meritavo nella mia carriera calcistica? Io ho ottenuto ciò che mi sono meritato. Ho sempre saputo che il mio comportamento avrebbe intaccato sulla mia carriera. So che se non parlo bene di determinati procuratori o direttori sportivi, non vado a raccogliere proprio tutto ciò che merito. A queste persone gli dai fastidio e poi non ti danno la possibilità di lavorare. Nella vita ognuno ha quello che si merita, ma aspettare diciotto anni per ottenere quello che mi era stato sottratto per me resterà sempre la cosa più bella. Quando ripasso nella mente il tragitto fatto per arrivare fin qui, mi sento gratificato. E' proprio nei diciotto anni trascorsi che trovo la felicità per la vittoria del Palermo. Come sono strutturati gli allenamenti di Silvio Baldini? Io cerco di non perdere tempo, coniugando aspetti fisici, tecnici e tattici. Bisogna integrare, i collegamenti sono necessari. Quando tu dici ai ragazzi che se hai una meta anche il deserto diventa un sentiero, li colpisci e il singolo calciatore capisce che sta andando a fare qualcosa di importante".