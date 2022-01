Baldini: “0-0 di Catanzaro? C’è fiducia, dobbiamo migliorare una cosa. Dall’Oglio…”

Alla vigilia del match, Palermo-Monterosi, valevole per la 24ª giornata del girone C di Serie C, il tecnico rosanero, Silvio Baldini, ha presentato in sede di conferenza stampa il match in programma domenica 30 gennaio 2022 alle 17.30, al "Barbera"

Mediagol ⚽️

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Monterosi, match valevole per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, in programma allo Stadio "Renzo Barbera", domenica 30 gennaio 2022 alle ore 17.30. Dopo lo 0-0 sul campo del Catanzaro, che ha sancito l'esordio sulla panchina rosanero del tecnico Silvio Baldini, la compagine siciliana si appresta a disputare la prima gara dell'anno sotto gli occhi dei propri tifosi. Alla vigilia della sfida contro la squadra della "Tuscia", il coach nativo di Massa è intervenuto in conferenza stampa per presentare quella che sarà la prossima gara dei rosanero contro la squadra allenata da Minichini, attualmente quattrordicesima in classifica nel girone C di Lega Pro a +2 sulla zona playout.

"Sensazioni? Positive perchè c'è voglia di dimostrare chi siamo e quale è il nostro valore. Dopo tanti anni credo che a volte accadono le cose se uno ci crede. Io c'ho sempre sperato e il destino si è ricordato sempre delle persone quando viene messa passione. Ho spesso pensato che avrei meritato questa opportunità, il fatto di essere qua per me è un premio enorme per la mia vita. Mi auguro di non mollare un centimetro, di non farmi scoraggiare dalle difficoltà. Devo far capire alla squadra che rappresentiamo una città che ha un modo di vedere il calcio. Dobbiamo essere gratificati se un giorno questa gente ci batterà le mani. Non dobbiamo farci condizionare dal risultato. Voglio che facciamo come a Catanzaro, cercando di migliorare sul discorso del fraseggio arrivando in zona tiro con più incisività. Dall'Oglio? Ieri abbiamo preferito farlo riposare per una botta che gli aveva contratto il quadricipite. Ieri ha fatto allenamento a parte e stava molto meglio, stasera valuteremo. Pareggio a Catanzaro? Dopo 6 giorni di lavoro credo che la squadra abbia fatto una grande prestazione dal punto di vista del carattere e della voglia. Le occasioni quando non si vince son sempre perse però visto quello che hanno fatto i ragazzi io ho molta fiducia".