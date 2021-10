Baiano-Mediagol: “Palermo big in C, ma non la sola. Brunori top, Silipo ha qualità”

L'intervista esclusiva concessa dall'ex attaccante di Foggia, Napoli e Parma, Francesco Baiano, alla redazione di Mediagol.it in vista della sfida tra il Palermo e la compagine di Zeman in programma allo stadio Renzo Barbera domenica prossima

La reale dimensione tecnica del Palermo di Giacomo Filippi e la levatura di acune individualità in seno all'organico rosanero potenzialmente in grado di spostare gli equilibri in Sertie C. Questo uno dei temi pggetto di analisi e valutazione da parte dell'ex attaccante di Napoli, Foggia e Parma , Francesco Baiano, già vice di Sannino alle dipendenze del club di viale del Fante nella stagione 2012-2013, nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

"Palermo? Ho avuto la possibilità di vedere i rosanero nel derby contro l'ACR Messina. Parliamo di un organico importante che si è arricchito di un calciatore di livello quale Matteo Brunori, una punta che a me piace molto. Un giocatore che io stimo particolarmente, lo seguo dai tempi di Arezzo dove disputò un campionato davvero ottimo. Poi ci sono calciatori del calibro di Luperini e Valente che in questa categoria spiccano per qualità. La cosa che tutti si aspettano da una squadra come il Palermo, parliamo di una piazza pazzesca, è quella che riesca a vincere il campionato. I tifosi devono capire che oltre al Palermo ci sono altre piazze importanti, non come Palermo, ma che hanno ambizioni. La difficoltà di questo campionato è che a vincere sia una sola squadra, le altre poi entreranno a far parte della roulette russa definita anche play-off. Silipo?Un giocatore moto interessante, possiede colpi e qualità e sta anche avendo spazio, questo vuol dire che il tecnico crede in lui nonostante la giovane età. Se gioca vuole dire che l'allenatore ha visto in lui una maturazione e delle doti importanti".