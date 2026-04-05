Avellino, Sala: “Tornare qui è stata una grande emozione, auguro al Palermo di tornare in A”

“C’è grande rammarico: è stata una prestazione molto buona, anche se abbiamo giocato in inferiorità, ma che non si è trasformata in punti. Dobbiamo fare tesoro di quello che è andato bene e portarlo già dalla prossima settimana in casa: sarà fondamentale fare punti. Non trovo molte analogie con la sconfitta contro la Sampdoria: oggi abbiamo provato fin dall’inizio a fare bene su un campo complicatissimo e a giocare la partita a viso aperto. Il gol ha indirizzato la partita dalla loro parte, ma siamo rimasti dentro la gara e, a tratti, li abbiamo anche costretti a giocare male. Penso che le cose positive siano tante, anche se c’è grande tristezza. Quando parlo di Palermo è qualcosa di speciale per me: tornare qui è bellissimo, è uno stadio meraviglioso, una piazza incredibile. Ho passato un anno bellissimo e spero di aver lasciato un bel ricordo. Auguro al Palermo e a tutti voi di tornare nella categoria che vi compete: questa piazza in B c’entra poco. Oggi il Palermo è strutturato per andare in A e rimanerci: è una piazza che dà un amore incondizionato. Non nascondo che tornare qui mi ha dato sensazioni belle e positive. Ringrazio la società che mi ha accolto bene.”