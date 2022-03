Avellino-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Brunori top, ok De Rose e Dall’Oglio

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo ed al tecnico rosanero Silvio Baldini, dopo il 2-1 contro l'Avellino

Uno a due. È questo il risultato finale di Avellino-Palermo allo Stadio “Partenio-Lombardi", gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Dopo quattro lunghi mesi di astinenza lontano dalle mura amiche del "Renzo Barbera", i rosanero di mister Silvio Baldini tornano a vincere in trasferta; decisivi ancora una volta il bomber Matteo Brunori e Nicola Valente