I Convocati

Avellino-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Pierozzi e Vasic

Palermo
Sono 21 i calciatori convocati per la sfida contro l'Avellino
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati di Inzaghi per la sfida contro l'Avellino. Salterà la gara Pierozzi, alle prese con un sovraccarico muscolare, e Vasic

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

