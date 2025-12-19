Il Palermo ha diramato la lista dei convocati di Inzaghi per la sfida contro l'Avellino. Salterà la gara Pierozzi, alle prese con un sovraccarico muscolare, e Vasic
I Convocati
Avellino-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Pierozzi e Vasic
Sono 21 i calciatori convocati per la sfida contro l'Avellino
I CONVOCATI—
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
