Avellino, Ballardini dopo il Palermo: “Mi è piaciuto lo spirito, l’espulsione ha inciso”

“Ho visto un bell’Avellino: mi è piaciuto molto per spirito, atteggiamento e qualità del gioco. In attacco siamo stati leggeri? Abbiamo questi giocatori e giocavamo contro una squadra costruita per andare in A, alla pari del Venezia, del Monza e del Frosinone. Nel primo tempo potevamo essere più bravi a servire gli attaccanti, poi l’Avellino mi è piaciuto sempre di più. Sul primo gol del Palermo non eravamo messi bene: è quello che era già successo anche contro la Sampdoria. Quando giochi contro squadre così forti, con giocatori così bravi, sono pronti a sfruttare ogni tuo errore. Izzo? Penso che l’espulsione abbia inciso: rimanere in dieci è stata una difficoltà in più. Sottolineo però la prestazione della squadra: non faccio mai troppi complimenti, chi mi conosce lo sa, però ho detto loro che questo è l’atteggiamento che bisogna avere da qui alla fine. Dobbiamo fare grandi partite per meritarci l’obiettivo che l’Avellino ha. Il Barbera è uno stadio che ti emoziona, ti fa venire la pelle d’oca. La gente è molto vicina alla squadra: sono tante le cose che ti portano a emozionarti, che ti riportano indietro. Quando sei qui hai un sussulto, quanti bei momenti passati insieme. Per un attimo ti viene il magone. Il livello della B? Tre squadre sono nettamente superiori: Palermo, Venezia e Monza. Poi le altre sono squadre che hanno l’ambizione di fare i playoff. Il livello, penso, sia buono: abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori italiani, giovani e capaci.”