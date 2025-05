Audero saluta i rosanero: “Grazie Palermo, è stato un piacere”

Il saluto del portiere al termine del suo periodo in rosanero

Emil Audero, portiere dei rosanero, sta per tornare alla base al termine del suo prestito in Sicilia. Non c'è certezza del suo futuro ma, intanto, il 12 ha salutato Palermo tramite un post sui suoi profili social: "Grazie Palermo, a prescindere dall’esito finale. Sono stati mesi intensi che hanno arricchito il mio bagaglio personale e professionale dove ho avuto la fortuna di conoscere persone di cuore rendendo tutto più semplice. È stato un piacere, Arrivederci".