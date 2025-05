Attacco rosanero 24/25: Brunori e Pohjanpalo top, Henry delude

Il rendimento degli attaccanti rosanero nella stagione 24/25

⚽️ 19 maggio 2025 (modifica il 19 maggio 2025 | 08:35)

Se il Palermo è riuscito a qualificarsi ai playoff, il merito va soprattutto all'attacco, che si è rivelato il reparto più efficace della squadra. Non a caso, i rosanero sono andati in gol in tutte le partite da dicembre fino all'ultima sfida, persa contro la Juve Stabia.

Matteo Brunori: Dopo una prima parte di stagione sottotono, in cui Dionisi gli ha spesso preferito Thomas Henry, il capitano rosanero è riuscito a riconquistare il posto da titolare. Ha offerto ottime prestazioni, mettendo a referto 9 gol e 2 assist. Sebbene non abbia raggiunto i numeri delle scorse stagioni, il bilancio dell'ex Pescara può comunque considerarsi positivo. Spesso impiegato anche da trequartista o seconda punta, non è riuscito a mantenere la stessa media realizzativa degli anni precedenti, soprattutto per questo motivo.

Thomas Henry: Dopo un avvio relativamente positivo, caratterizzato da 2 gol e un assist, il francese è progressivamente sparito dai radar. Con l’arrivo di Pohjanpalo a gennaio, Henry è finito ai margini della squadra. La sua ultima presenza risale al 31 gennaio, nella sconfitta per 2-1 contro il Pisa.

Jérémy Le Douaron: Acquistato nel mercato estivo per 4 milioni come uno dei potenziali top player della categoria, il francese ha inizialmente deluso le aspettative, non riuscendo mai a segnare e offrendo prestazioni opache. Nella seconda parte di stagione, Dionisi lo ha schierato come seconda punta nel 3-4-2-1 accanto a Brunori. Da quel momento, Le Douaron ha ritrovato fiducia e ha messo a referto 6 reti, spesso entrando a partita in corso dopo l’acquisto di Pohjanpalo.

Joel Pohjanpalo: Prelevato dal Venezia nel mercato di gennaio, il finlandese ha immediatamente dimostrato il suo valore, realizzando 9 gol e 3 assist in poche partite. Nel finale di stagione, ha sofferto il calo generale della squadra, senza riuscire a incidere come nei primi mesi. Tuttavia, il suo impatto in rosanero resta decisamente positivo.